Россияне начали продавать квартиры за доллары

В России многие собственники жилья вновь начали требовать за свои квартиры доллары, а не рубли - в основном это те, кто постоянно проживает за границей.

Расчеты в валюте в стране запрещены законодательно, за это по закону следует штраф в размере 75-100 процентов от суммы незаконной валютной операции. Однако такая схема была принята до кризиса 2008 года, пишет "Лента.ру" со ссылкой на агентство недвижимости "Невский Простор".

Схема при продаже квартир за доллары аналогична "наличным" сделкам в рублях. Сумма за квартиру в долларах закладывается в банковскую ячейку, при этом в договоре указываются рубли.