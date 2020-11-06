06 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

Число выздоровевших от коронавируса свердловчан перевалило за 30 000

На территории Свердловской области выявлено 282 новых случая заболевания коронавирусной инфекции, что пополняет региональную статистику до 37 тыс. 895 случаев. При этом количество выздоровевших свердловчан достигло 30 ты. 1 человека, включая 287 пациентов, выписанных накануне. К сожалению, статистика смертности также продолжает расти: зафиксировано восемь новых случаев. Общее количество смертей от коронавируса на Среднем Урале составляет – 815.

126 новых зараженных приходится на Екатеринбург, сообщили Накануне.RU в местном оперштабе. Остальные являются жителями Алапаевска, Артёмовского, Артинского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Дегтярска, Ирбитского района, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Полевского, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Тавдинского, Талицкого и Тугулымского городских округов.

Из 309 пациентов, госпитализированных в тяжелом состоянии, 275 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, 170 – на аппаратах ИВЛ. 1 тыс. 234 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести и наблюдаются специалистами.

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Число выздоровевших от коронавируса свердловчан перевалило за 30 000

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Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



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