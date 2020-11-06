06 Ноября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
подозреваемый задержанный наручники Серов (2017) | Фото: В.Н. Горелых

На Среднем Урале осуждены разбойники, нападавшие на жителей станции Хрустальная

В Первоуральске четверо мужчин осуждены за разбойное нападение на жителей станции Хрустальная. Ближайшие годы они проведут в колонии.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались Артур Ашхалатов, Николай Хвостанцев, Евгений Файзулин и Андрей Нафиков. Все преступления были совершены ими 12 января этого года у одного из частных домов на станции Хрустальная: там злоумышленники встретили ранее не знакомых им двух местных жителей, которых избили. После того, как один из потерпевших скрылся в доме, нападавшие сделали вид, что ушли, а на самом деле угрозами заставили второго мужчину сказать хозяйке дома, что бы та его пустила.

После того, как женщина открыла двери, бандиты ворвались в ее дом, вновь всех избили и открыто похитили у жертв 500 рублей и два сотовых телефона общей стоимостью более 20 тыс. руб.

Как уточнили в прокуратуре, уже в ходе расследования данного дела Ашхалатов и Хвостанцев угрожали применением насилия и убийством одной из свидетелей, требуя от нее отказаться от дачи показаний.

Сегодня, 6 ноября, Первоуральский городской суд вынес свой приговор. Артуру Ашхалатову назначили 7 лет и 1 месяц, Николаю Хвостанцеву – 8 лет и 6 месяцев, Евгению Файзулину – 7 лет, а Андрею Нафикову – 8 лет и 1 месяц лишения свободы.

Все четверо будут отбывать свои сроки в исправительной колонии строгого режима.

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На Среднем Урале осуждены разбойники, нападавшие на жителей станции Хрустальная

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Теги: разбойники, суд, приговор, Первоуральск



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