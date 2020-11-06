В Новом Уренгое на следующей неделе откроется новый ковидный госпиталь

В Новом Уренгое на следующей неделе откроется дополнительный госпиталь для пациентов с коронавирусом, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом была озвучена сегодня на заседании оперштаба по противодействию COVID-19, которое в режиме видеоконференцсвязи провел глава города Андрей Воронов. Госпиталь на 300 коек будет развернут на базе предприятия "Арктикгаз" по ул. Индустриальная.

Сейчас в госпитале завершаются строительные работы, в выходные волонтеры проведут уборку. Со следующей недели в город на помощь местным медикам прибудет группа врачей.

Отметим, что на мале за сутки было зафиксировано 189 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 21 669). В Новом Уренгое – 10 (за весь период – 4575).