В России впервые за сутки выявлено более 20 тысяч случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 20 582 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 378 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 955 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 733 440 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 29 887 летальных исходов, выздоровело 1 296 124 человека.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 6253
Санкт-Петербург - 1171
Московская область - 605
Нижегородская область - 431
Архангельская область - 369
Красноярский край - 317
Ростовская область - 313
Воронежская область - 304
Свердловская область - 282
Республика Коми - 251
Иркутская область - 245
Хабаровский край - 236
Республика Бурятия - 234
Забайкальский край - 234
Алтайский край - 229
Мурманская область - 219
Республика Карелия - 217
Волгоградская область - 215
Омская область - 215
Ульяновская область - 209
Приморский край - 208
Ставропольский край - 207
Республика Саха (Якутия) - 203
Томская область - 199
Кемеровская область - 196
Ханты-Мансийский АО - 195
Саратовская область - 193
Ямало-Ненецкий АО - 189
Самарская область - 188
Оренбургская область - 186
Кировская область - 182
Пермский край - 182
Челябинская область - 179
Новосибирская область - 176
Пензенская область - 175
Тверская область - 171
Ленинградская область - 165
Республика Алтай - 163
Амурская область - 161
Брянская область - 160
Республика Хакасия - 160
Тюменская область - 153
Ярославская область - 147
Белгородская область - 142
Краснодарский край - 139
Курская область - 136
Орловская область - 133
Костромская область - 131
Тульская область - 130
Удмуртская Республика - 130
Республика Крым - 130
Калужская область - 129
Ивановская область - 127
Астраханская область - 127
Калининградская область - 125
Псковская область - 118
Вологодская область - 115
Смоленская область - 112
Владимирская область - 108
Новгородская область - 105
Тамбовская область - 102
Сахалинская область - 102
Рязанская область - 101
Республика Башкортостан - 99
Республика Тыва - 99
Республика Калмыкия - 97
Липецкая область - 93
Республика Дагестан - 91
Курганская область - 87
Кабардино-Балкарская Республика - 84
Карачаево-Черкесская Республика - 84
Севастополь - 84
Республика Мордовия - 73
Республика Адыгея - 71
Республика Северная Осетия - 70
Республика Ингушетия - 64
Чувашская Республика - 64
Камчатский край - 60
Республика Татарстан - 57
Республика Марий Эл - 48
Магаданская область - 47
Еврейская АО - 42
Чеченская Республика - 27
Ненецкий автономный округ - 7
Чукотский АО - 5