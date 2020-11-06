06 Ноября 2020
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Общество В России Москва
Бабушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

В России впервые за сутки выявлено более 20 тысяч случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 20 582 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 378 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 955 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 733 440 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 29 887 летальных исходов, выздоровело 1 296 124 человека.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 6253

Санкт-Петербург - 1171

Московская область - 605

Нижегородская область - 431

Архангельская область - 369

Красноярский край - 317

Ростовская область - 313

Воронежская область - 304

Свердловская область - 282

Республика Коми - 251

Иркутская область - 245

Хабаровский край - 236

Республика Бурятия - 234

Забайкальский край - 234

Алтайский край - 229

Мурманская область - 219

Республика Карелия - 217

Волгоградская область - 215

Омская область - 215

Ульяновская область - 209

Приморский край - 208

Ставропольский край - 207

Республика Саха (Якутия) - 203

Томская область - 199

Кемеровская область - 196

Ханты-Мансийский АО - 195

Саратовская область - 193

Ямало-Ненецкий АО - 189

Самарская область - 188

Оренбургская область - 186

Кировская область - 182

Пермский край - 182

Челябинская область - 179

Новосибирская область - 176

Пензенская область - 175

Тверская область - 171

Ленинградская область - 165

Республика Алтай - 163

Амурская область - 161

Брянская область - 160

Республика Хакасия - 160

Тюменская область - 153

Ярославская область - 147

Белгородская область - 142

Краснодарский край - 139

Курская область - 136

Орловская область - 133

Костромская область - 131

Тульская область - 130

Удмуртская Республика - 130

Республика Крым - 130

Калужская область - 129

Ивановская область - 127

Астраханская область - 127

Калининградская область - 125

Псковская область - 118

Вологодская область - 115

Смоленская область - 112

Владимирская область - 108

Новгородская область - 105

Тамбовская область - 102

Сахалинская область - 102

Рязанская область - 101

Республика Башкортостан - 99

Республика Тыва - 99

Республика Калмыкия - 97

Липецкая область - 93

Республика Дагестан - 91

Курганская область - 87

Кабардино-Балкарская Республика - 84

Карачаево-Черкесская Республика - 84

 Севастополь - 84

Республика Мордовия - 73

Республика Адыгея - 71

Республика Северная Осетия - 70

Республика Ингушетия - 64

Чувашская Республика - 64

Камчатский край - 60

Республика Татарстан - 57

Республика Марий Эл - 48

Магаданская область - 47

Еврейская АО - 42

Чеченская Республика - 27

Ненецкий автономный округ - 7

Чукотский АО - 5

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В России впервые за сутки выявлено более 20 тысяч случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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