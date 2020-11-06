06 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
Дворец спорта &quot;Юность&quot;, Челябинск (2017) | Фото: 1obl.ru

В Челябинске закроют автовокзал у "Юности"

В Челябинске ликвидируют автовокзал рядом с дворцом спорта "Юность" в феврале 2021 года. Распоряжение о переносе транспортного объекта подписал губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Транспортные потоки будут перераспределены между автовокзалами "Северные ворота" и "Южные ворота".

По итогам опроса, 73,31% жителей считают, что в автовокзале около ДС "Юность" нет необходимости.

С его закрытием будет разгружен автомобильный поток в центре города. Кроме того, это положительно повлияет и на экологическую обстановку.

Переходный период займет несколько месяцев, уже с сегодняшнего дня начнется работа по решению организационных вопросов. Уже в феврале автовокзал перестанет функционировать.

Добавим, что в настоящий момент автовокзал у ДС "Юность" является остановочным пунктом для 75 межмуниципальных, 29 межрегиональных и 7 международных маршрутов.

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В Челябинске закроют автовокзал у "Юности"

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Теги: автовокзал. Юность, опрос, Алексей Текслер,



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