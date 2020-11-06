Россия получила ответ ФРГ на запросы по Навальному

Генпрокуратура РФ получила от ФРГ ответ по запросам в отношении Алексея Навального, в котором содержится просьба представить дополнительные данные по ситуации.

Как заявил официальный представитель ведомства Андрей Иванов, на вопросы России Германия не ответила.

"Ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны", - цитирует Иванова РИА Новости.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Германия и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) игнорируют запросы российской стороны о предоставлении материалов по состоянию Навального и его анализы, в которых, якобы, выявлены следы яда "Новичок".

Напомним, в августе Алексей Навальный был госпитализирован в Омске в остром состоянии, затем его перевезли в Германию, он долго находился в коме. Российские эксперты в анализах основателя ФБК следов отравляющих веществ не нашли, их немецкие и французские коллеги заявили о наличии следов отравления.