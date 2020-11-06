06 Ноября 2020
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Общество Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Наказан пермяк, опубликовавший фото предателя Власова в "Бессмертном полку"

В Перми наказан Даниил Шестаков, разместивший фото генерала Андрея Власова во время "Бессмертного полка", сообщили Накануне.RU в краевом суде.

Приговор – девять месяцев исправительных работ с удержанием 15% дохода.

Как сообщало Накануне.RU, Шестаков опубликовал фото генерала Власова, осужденного за измену Родине, на сайте "Банк памяти". В своём последнем слове, сказанном 3 ноября, пермяк заявил, что не хотел никого оскорбить, и что его поступок можно назвать неоднозначным, но при том заявил, что "Власова нельзя предать забвению". "При этом имя генерала Андрея Власова нельзя предать забвению. На портрет Власова сайт не позволял нанести слова: я помню, я горжусь. Ни один из свидетелей не показал, что я хотел кого-то оскорбить. Только неизвестные мне представители ветеранских организаций, которые непонятно где увидели размещенное мной фото. Любое наказание мне будет против гласности и демократии", - сказал он в суде.

Отметим, редактор интернет-журнала "Искания 2.0" Павел Гурьянов в разговоре с Накануне.RU отметил, что заявление подсудимого – "показатель того, в каком плачевном состоянии находятся умы современной молодёжи". Ранее за аналогичное преступление был осужден 19-летний пермяк Даниил Симанов. Его приговорили к 200 часам обязательных работ и конфискации компьютера.

Добавим, в августе 2016 г. замдиректора "Ельцин-центра" Никита Соколов заявил, что "проект "Последний адрес" пока что касается только тех репрессий, которые хорошо задокументированы", но "ноябрьский закон 1991 г. понимает под жертвами репрессий гораздо более широкие группы лиц, нежели те, которые были осуждены формальным образом в результате псевдосудебных или прямо судебных процедур, и там окажутся совсем другие цифры". И перечислил некоторые категории.

Далее было заявлено следующее. "Не реабилитированы по большей части, практически никогда, те люди, которые реально боролись против советской власти. Современная Россия их по-прежнему готова считать врагами народа?" - сказал Соколов. По его словам, это "общественный вопрос".

На уточнение, кого он имеет в виду, Соколов перечислил: "Это диссиденты 40-х годов, диссиденты 30-х годов, а были же действительно реальные боевые группы. Они не реабилитированы, хотя ничего не совершили... это "власовцы". Тогда проверок, является ли мнение Соколова реабилитацией нацизма, не последовало.

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Наказан пермяк, опубликовавший фото предателя Власова в "Бессмертном полку"

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Теги: бессмертный полк, генерал власов, суд, даниил шестаков



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