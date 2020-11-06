Нарышкин восхитился разведчиком-профессионалом Путиным: "Большое удовольствие работать вместе"

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин восхитился тем, как президент Владимир Путин работает над предоставляемой ему спецслужбами информацией.

"Президент очень внимательно работает с информацией разведки. Работает как профессионал, понимает, чего стоит та или иная информация, делает пометки. <...> Мы работаем с этими пометками, что-то уточняем, отвечаем на вопросы президента. И, конечно, это большое удовольствие — работать с руководителем, который знает тонкость и специфику этой работы", — рассказал Нарышкин в интервью РИА Новости.

СВР, по словам Нарышкина, информирует главу государства "практически без выходных и без праздничных дней, потому что информация в службу поступает со всех континентов, кроме Антарктиды".