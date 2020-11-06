Тюменские учащиеся с 6 по 11 класс с понедельника переходят на двухнедельный дистант

Учащиеся с 6 по 11 классы Тюменской области с понедельника переходят на дистанционное обучение, которое продлится две недели. Об этом заявил замгубернатора региона Алексей Райдер.

"Необходимо еще на две недели поддержать и сохранить то разобщение детских школьных коллективов, которые мы получили благодаря школьным каникулам. Но, так как ресурс школьных каникул в настоящее время нами исчерпан, то решение следующее: с 6 по 11 классы с понедельника на двухнедельный период учащиеся переводятся на дистанционный формат обучения с уже в привычной нам техникой: получением домашнего задания через электронные дневники и с прохождением новых тем на всероссийских образовательных платформах под четким руководством педагогов предметников и классных руководителей", - сообщил Райдер.



При этом учащиеся с 1 по 5 класс сохраняют привычный учебный режим. На них продолжают распространяться все требования и ограничения в части соблюдения мер, начиная с утреннего входного фильтра, термометрии, дезинфекции помещений, обработки рук и контактных поверхностей и заканчивая рекомендациями Роспотребнадзора по ношению масок во внеучебный период – в первую очередь во время перемен.



Дети из малообеспеченных семей, а также учащиеся с ограниченными возможностями здоровья с 6 по 11 классы также переводятся на дистант. В ближайшее время для них подготовят уже ставшие привычными сухие пайки для поддерживания режима питания на дому.



Оперативным штабом также принято решение о переводе на двухнедельный дистант всех дополнительных общеразвивающих программ для детей.



"Наша главная задача не подвергать риску не только учащихся школ, но и членов семей, в которые мы ежедневно возвращаемся из школьных зданий. Конечно, комфортнее каждому родителю знать хотя бы то, что младшие школьники останутся под присмотром педагогов с ежедневным посещением образовательных заведений, поскольку они, в том числе и технологически, не всегда готовы к работе с онлайн-ресурсами, в социальном плане требуют дополнительного присмотра и не обладают теми навыками самоорганизации, которые нужны для дистанционного обучения. Уверен, что ребята более старшего возраста справятся в эти две недели и мы все достойно преодолеем этот период только с тем, чтобы снизить риски распространения коронавируса, на которые направлены все наши совместные усилия", - заключил замгубернатора.