В Госдуме предложили бороться с ожирением россиян за счет налогов от заведений фастфуда

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич рассматривает возможность создания законопроекта, направленного на борьбу с ожирением россиян. Среди прочего предполагается ввести налог на фастфуд.

"Я сейчас изучаю вопрос и рассматриваю возможность разработки подобного законопроекта. Новый документ, на мой взгляд, должен отражать три основных аспекта - ограничение калорийности продуктов, налог на фастфуд и снижение уровня бедности. Только системная работа в данном направлении позволит сохранить здоровье людей", - цитирует депутата РИА Новости.

По данным парламентария, сейчас около 55% россиян имеют избыточную массу тела.

Менделевич считает, что увеличение информации о калорийности продукта может остановить желающих съесть лишний гамбургер. А налоги, собранные с продажи фастфуда, должны быть направлены на профилактику и борьбу с заболеваниями, которое они вызывают.