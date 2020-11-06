В Челябинской области за сутки скончались семь человек с коронавирусом

В Челябинской области за прошедшие сутки подтвержден 181 случай COVID-19, семь человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 21 тыс. 323 человек.

В настоящий момент в регионе 5 тыс. 50 заболевших. За сутки выписаны 130 человек, всего в регионе выздоровели 15 тыс. 553 пациента.

За прошедшие сутки умерло семь человек. От COVID-19 скончались мужчины 63 и 70 лет и женщины 63, 68 и 85 лет. Еще у двух человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это женщины 63 и 73 лет.