06 Ноября 2020
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Политика В России
коллаж, Великобритания, Сергей Скрипаль, смерть, спецсредство Новичок, давление (2018) | Фото: Накануне.RU

Небензя: Россия освежит в памяти Лондона вопросы по Скрипалям

Россия отправит новый запрос Лондону, чтобы получить ответы на вопросы по расследованию дела Скрипалей, об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

Он подчеркнул, что остались "неотвеченными масса вопросов, связанных с инцидентом со Скрипалями, на которые британская сторона предпочитает не отвечать, а эти вопросы не замечать".

По словам дипломата, российская сторона "найдет способ освежить в памяти британских коллег эти вопросы и потребовать у них дать на них ответы", передает РИА Новости.

В октябре бывший советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по национальной безопасности и экс-секретарь правительства Соединенного Королевства Марк Седвилл сообщил, что власти страны приняли негласные меры против РФ после инцидента со Скрипалями.

По его словам, речь, в том числе, идет о борьбе с "незаконными денежными потоками из России", передает Regnum.

Напомним, 4 марта 2018 года осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим газом семейства "Новичок", и возлагают на Россию вину за покушение.

В августе прошлого года посольство РФ в Лондоне направило очередную ноту в МИД Великобритании с требованием ответить на запросы российской стороны по делу Скрипалей. Дипломаты отмечают, что с момента "таинственного инцидента" в Солсбери прошло около полутора лет. Без ответа остаются более 80 дипломатических нот, направленных в Форин Офис.

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Небензя: Россия освежит в памяти Лондона вопросы по Скрипалям

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Теги: скрипали, лондон, василий небензя



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