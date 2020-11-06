В Югре продлили выплату детских пособий

Выплата детских пособий в Югре продлена до 1 марта следующего года, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Такое решение приняли на заседании правительства автономного округа, которое прошло сегодня под председательством губернатора Натальи Комаровой.

Меры социальной поддержки продлеваются автоматически, заявления от граждан не требуются. Речь идет о ежемесячном пособии на ребенка, ежемесячном пособии на ребенка в возрасте от трех до семи лет, ежемесячной выплаты семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей.

Ранее решение о выплатах принималось окружными властями по 1 октября включительно.

"Департаменту социального развития автономного округа – обеспечить пересмотр решений об отказе в назначении данных мер поддержки по заявлениям граждан, поданным в период со 2 октября вплоть до вступления в силу настоящего решения", - дала поручение глава региона.

По словам директора Депсоцразвития Югры Тереза Пономарева решения будут пересмотрены до 13 ноября текущего года. Она также отметила, что получателями указанных выше выплат являются более 32 тысяч югорских семей.