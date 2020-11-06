Материнский капитал будет повышаться ежегодно – Минтруд

В 2021 году материнский капитал будет проиндексирован, да и в дальнейшем планируется увеличивать его каждый год, передает ТАСС.

"В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год", - заявила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина на всероссийском форуме "Вместе ради детей! Ключевые программы партнерства".

Об индексации маткапитала в 2021 году во время представления бюджета на будущий год в Госдуме ранее сообщал министр финансов Антон Силуанов. Так, например, появившийся не так давно материнский капитал на первого ребенка в 2021 году достигнет 484 тыс. руб.

Ранее стало известно о расширении возможностей использования маткапитала. Так, на прошлой неделе правительство одобрило использование средств на взнос по сельской ипотеке.