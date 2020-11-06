06 Ноября 2020
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Общество Пермский край
Скоростной поезд &quot;Ласточка&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

"Ласточка" будет "летать" из Перми в Краснокамск по другому расписанию

Меняется стоимость проезда в "Ласточке", "летающей" между Пермью и Краснокамском (являющейся, по словам губернатора Дмитрия Махонина, частью "наземного метро"). Трансформируется также расписание электричек, сообщили Накануне.RU в краевом правительстве.

С 9 ноября отменяется утренний рейс со станции Пермь-II в 6.43 (прибытие в Краснокамск – в 7.35). Первая "Ласточка" от Перми-II в Краснокамск отправится в 13.50, затем – в 15.20, 17.23 и 18.54.

Также добавится новый вечерний рейс со станции Пермь-II – в 20.40. На о.п. Железнодорожная он будет прибывать в 20.51 (стоянка – 1 мин.), на станцию Оверята – в 21.08 (стоянка – 9 мин.), на о.п. Рейда – в 21.27 (стоянка – 1 мин.) и на конечную станцию Краснокамск – в 21.32. Из Краснокамска поезда будут отправляться в 6.41, 7.40 (только по будням), 10.20 (только по выходным), 15.01, 17.17 и 18.36.

С 9 ноября поезд из Краснокамска с отправлением в 7.40 будет курсировать только по будням. Остановки по маршруту – Рейда – в 7.44, Оверята – в 7.56, Железнодорожная – в 8.19 и Пермь-II – в 8.30. С 14 ноября поезда из Краснокамска в 10.20 будут курсировать только в субботу и воскресенье с остановками Рейда – в 10.24, Оверята – в 10.36, Железнодорожная – в 10.59 и Пермь-II – в 11.10. Из Краснокамска будет добавлен также рейс в 18.36. На станцию Пермь-II состав будет прибывать в 19.26. При этом рейс в 20.04 будет отменен. Расписание подвозящих автобусов также было скорректировано.

Скоростной поезд "Ласточка"(2020)|Фото: Накануне.RU

Скоростной поезд "Ласточка"(2020)|Фото: Накануне.RU

С 9 по 29 ноября стоимость поездки на "Ласточке" из Перми в Краснокамск будет снижена. В будни, покупая билет "туда-обратно", пассажир заплатит за поездку 100 руб. (действующая стоимость – 140 руб. за две поездки). Таким образом, с понедельника по пятницу пассажир сможет экономить 40 руб. за поездку в Пермь и обратно. Разовая поездка в субботу и воскресенье (без приобретения обратного билета) составит 50 руб.

Напомним, поезда начали курсировать между городами 1 сентября. Подробнее о том, пользуется ли электричка популярностью и что думают о ней пассажиры, читайте в нашем репортаже.

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"Ласточка" будет "летать" из Перми в Краснокамск по другому расписанию

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Теги: Ласточка, Пермь - Краснокамск, наземное метро



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