"Урал" лишился трех основных футболистов перед матчем со "Спартаком"

Футболисты "Урала" завершают подготовку к матчу 14-го тура Российской Премьер-лиги против московского "Спартака".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, команда тренируется на поле стадиона "СКБ-Банк Арена". В составе уральцев по причине травм отсутствуют игроки основы Игорь Калинин, Роман Емельянов и Андрей Панюков.

Как отметили в клубе, все они работают по индивидуальной программе. Между тем, вернулся в общую группу атакующий полузащитник Отман Эль Кабир.

Матч "Урал" – "Спартак" состоится в субботу, 7 ноября, на стадионе "Екатеринбург-Арена". Встреча начнется в 16 часов.

Напомним, в прошлом туре РПЛ "Урал" одержал крайне важную выездную победу над "Уфой".