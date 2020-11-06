06 Ноября 2020
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ФК &quot;Урал&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

"Урал" лишился трех основных футболистов перед матчем со "Спартаком"

Футболисты "Урала" завершают подготовку к матчу 14-го тура Российской Премьер-лиги против московского "Спартака".
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, команда тренируется на поле стадиона "СКБ-Банк Арена". В составе уральцев по причине травм отсутствуют игроки основы Игорь Калинин, Роман Емельянов и Андрей Панюков.

Как отметили в клубе, все они работают по индивидуальной программе. Между тем, вернулся в общую группу атакующий полузащитник Отман Эль Кабир.

Матч "Урал" – "Спартак" состоится в субботу, 7 ноября, на стадионе "Екатеринбург-Арена". Встреча начнется в 16 часов.

Напомним, в прошлом туре РПЛ "Урал" одержал крайне важную выездную победу над "Уфой".

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"Урал" лишился трех основных футболистов перед матчем со "Спартаком"

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Теги: Урал, Спартак, матч, игроки



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