На Южном Урале депутаты не переизбрали действующего главу района

В Катав-Ивановском районе сорвали выборы главы муниципалитета. большинство депутатов проголосовали против действующего главы района Евгения Киршина.

Евгений Киршин руководит Катав-Ивановский районом с мая 2011 года. В ноябре у него истекает срок полномочий. В связи с этим в муниципалитете был объявлен конкурс на пост руководителя района. Претендовали четверо, но перед началом заседания конкурсной комиссии двое взяли самоотвод.

По итогам конкурса на пост главы были рекомендованы Евгений Киршин и Александр Степанов.

Однако позже Степанов отказался от участия в выборах и на голосования была предложена только кандидатура Киршина. В результате его поддержали семь депутатов, девять проголосовали против.