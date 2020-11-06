В Роспотребнадзоре оценили опасность мутации коронавируса

Коронавирус мутирует, но от этого инфекция не становится тяжелее, об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, мутация затрагивает не более одного процента генома вируса, поэтому тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус, передает РИА Новости.

Ранее научная консультативная группа по ЧС (SAGE) в Великобритании опубликовала отчет с новыми данными о поведении коронавируса. По данным группы, которая готовит сводки и для правительства, вирус во время второй волны имеет больше склонности к мутации и может стать более заразным.