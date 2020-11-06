06 Ноября 2020
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Михаил Дегтярев (2020) | Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Дегтярев переложил на глав городов ответственность за введение дистанционного обучения

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев колеблется по поводу новых ограничительных мер в регионе.

"На штабе по коронавирусу мнения о возможном продлении каникул и дистанционному обучению разделились. Многие главы муниципалитетов обратились с просьбой не вводить дистанционный формат обучения и другие меры в сфере образования. В этой связи мной принято решение учесть специфику каждого района и города, ведь Хабаровский край очень разный. На севере края, очевидно, ни о какой дистанционной форме обучения пока речи быть не может", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале по итогам совещания штаба.

С понедельника ученики 1-5 классов будут учиться как обычно, но мэрии Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре до вечера сегодняшнего дня сами будут принимать решение "о целесообразности перехода с 9 ноября на дистанционную форму обучения учащихся 6-11 классов в зависимости от обстановки".

"К введению любых дополнительных ограничений следует подходить взвешенно. Мы не планируем так называемый локдаун в Хабаровском крае. Сегодня в режиме ВКС состоится совещание с вице-премьером Татьяной Голиковой, после чего мы определимся, какие еще меры стоит предпринять. Однозначно поддержим Роспотребнадзор в том, что надо полностью запрещать любые массовые мероприятия", - добавил Дегтярев.

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Дегтярев переложил на глав городов ответственность за введение дистанционного обучения

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Теги: михаил дегтярев, дистанционка, хабаровск, локдаун, запрет на массовые мероприятия



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