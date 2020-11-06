06 Ноября 2020
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Происшествия Челябинская область
бензовоз, прицеп, дтп (2012) | Фото:http://66.gibdd.ru

На Южном Урале сотрудников учреждения Росрезерва заподозрили в хищении топлива на 47 млн рублей

На Южном Урале сотрудников ФГКУ комбинат "Уральский " Росрезерва по УрФО заподозрили в хищении около 1400 тонн дизельного топлива для нужд Минобороны РФ стоимостью порядка 47 млн рублей.

В сентябре текущего года сотрудники управления Росрезерва по УрФО провели проверку на комбинате. В ходе проверки, проведенной при взаимодействии с сотрудниками УФСБ, выявлена недостача дизельного топлива объемом около 1400 тонн стоимостью порядка 47 млн рублей, сообщил Накануне.RU источник в правоохранительных органах.

Предполагается, что хищение топливо было совершено сотрудниками предприятия в 2005-2010 гг. При этом должностное лицо скрывало факт хищения, для этого некорректно измерялся уровень налива дизельного топлива в резервуарах, вносились подложные сведения в отчетные документы. Во время отгрузки недостающий объем дизельного топлива компенсировался за счет другой партии.

Ежегодно на комбинате проводились проверки по сохранности топлива. Предполагается, что комиссия скрывала факт хищения и вносила подложные сведения в документы о проверке.

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На Южном Урале сотрудников учреждения Росрезерва заподозрили в хищении топлива на 47 млн рублей

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Теги: комбинат !Уральский", Росрезерв, хищение, топливо,



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