Екатеринбург получил 57 новых автобусов

В Екатеринбург прибыло 57 новых автобусов, приобретенных городом в лизинг в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". Транспорт брендирован логотипом федеральной программы и уже в ближайшую субботу отправится в свой первый рейс на городских автобусных маршрутах.

"Здесь особые слова благодарности нужно сказать Евгению Куйвашеву, кто лично занимался проектом по безопасным и качественным дорогам, нашим коллегам из министерства транспорта, кто помогал работать с федеральными органами власти. Мы получили новые машины в лизинг, часть их стоимости закрывает федеральный бюджет. 57 в этом году и такое же количество машин (58) придет в следующем. Учитывая пандемию, старые машины пока списывать не будем. Все эти машины будут работать на линии, чтобы сократить интервалы движения", - рассказал мэр города Александр Высокинский.

Всего на площади 1905 г. было выставлено 38 автобусов. Весь транспорт оснащен системами безопасности, автоматическими системами пожаротушения, АБС, а также имеет по два кондиционера: в кабине водителя и в самом салоне. Салон рассчитан на 96 человек, но может вместить в себя до 110.



"Вместе с вами мы и в этом году доказали свою состоятельность. Всё, что на этот год мы запланировали, сделали. Заблаговременно до холодов завершили благоустройство асфальтобетонного покрытия, определили с общественностью, что будем делать в рамках национального проекта на следующий год, и полным ходом готовимся к следующему дорожно-строительному сезону. Я думаю это только первый шаг хорошей и масштабной работы", - заявил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков.