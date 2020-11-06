06 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Александр Высокинский (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге появилась улица Бухарская

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о присвоении названий Брусянская, Рефтинская, Дальнереченская и Бухарская новым улицам города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, все они расположены на территории Октябрьского района. Предварительно вопрос проработала комиссия по наименованиям топонимических объектов, которая и рекомендовала Высокинскому принять соответствующее постановление.

Информация о новых улицах уральской столицы уже направлена в государственный адресный реестр. Также данные поступят в УМВД по Екатеринбургу, ЕМУП "Бюро технической инвентаризации", МБУ "Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса", ГУ МЧС России по Свердловской области и другие ведомства.

Схема улиц "Брусянская", "Рефтинская", "Дальнереченская" и "Бухарская" в Екатеринбурге(2020)|Фото: Екатеринбург.рф

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В Екатеринбурге появилась улица Бухарская

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Теги: улицы, названия, Высокинский, Екатеринбург



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