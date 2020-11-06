Бывший замминистра транспорта купил концерн "Калашников"

Бывший замминистра транспорта России Алан Лушников принял контроль над группой компаний "Калашников", став единственным участником ООО "ТХК-Инвест", которое контролирует 75% минус 1 акцию концерна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы.

Отмечается, что Лушников имеет значительный опыт управления, в частности, в транспортном машиностроении.

ТКХ принадлежал Алексею Криворучко, который в июне 2018 года был назначен замглавы Минобороны. Оставшимися 25% плюс одна акция "Калашникова" владеет "Ростех".

По оценке источника "Коммерсанта" на финансовом рынке, стоимость сделки могла составить около 1 млрд рублей. По мнению другого источника, из-за высокой долговой нагрузки концерна сумма может оказаться ниже.