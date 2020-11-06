Власти Прикамья планируют создать фонд для строительства социального жилья

В Пермском крае может появиться некоммерческий фонд для строительства социального жилья, сообщает "Ъ".

Создание такой организации позволит строить жилье там, где невыгодно работать крупным застройщикам. Жилье предлагается строить за бюджетный счет и на заемные деньги. Возвращать их в казну планируется за счет продажи уже готовых квартир по цене ниже рыночной.

Власти Прикамья подтвердили планы создания некоммерческого фонда.

"Подобные структуры успешно функционируют во многих регионах страны, в том числе в Татарстане и Башкортостане. Вместе с тем, мы планируем разработать программу развития жилищного строительства в регионе в целом, синхронизировать ее с программами дорожной и социальной инфраструктуры", - сообщил изданию вице-премьер правительства Григорий Невоструев.

По его мнению, это позволит решить проблему своевременного предоставления жилья нуждающимся категориям.

Для начала работы фонда требуется около 300-400 млн руб.