Трамп считает, что победит "с исторически рекордными цифрами"

Дональд Трамп впервые с момента окончания голосования на выборах президента США обратился к нации.

Подсчет голосов еще ведется, но попытки штаба Трампа опротестовать или приостановить его пока не увенчались успехом – суд отклоняет его иски о пересчете голосов.

Несмотря на это, Трамп заявил, что победит "с исторически рекордными цифрами". Правда, он отметил, что для этого надо посчитать "законные голоса".

"Если вы считаете незаконные голоса, то они [демократы] могут попытаться украсть выборы у нас. Если вы считаете голоса, которые пришли поздно", — намекнул Трамп на бюллетени, которые были отправлены по почте.