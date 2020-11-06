06 Ноября 2020
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Политика За рубежом
Дональд Трамп (2020) | Фото: Первый канал

Трамп считает, что победит "с исторически рекордными цифрами"

Дональд Трамп впервые с момента окончания голосования на выборах президента США обратился к нации.
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Подсчет голосов еще ведется, но попытки штаба Трампа опротестовать или приостановить его пока не увенчались успехом – суд отклоняет его иски о пересчете голосов.

Несмотря на это, Трамп заявил, что победит "с исторически рекордными цифрами". Правда, он отметил, что для этого надо посчитать "законные голоса".

"Если вы считаете незаконные голоса, то они [демократы] могут попытаться украсть выборы у нас. Если вы считаете голоса, которые пришли поздно", — намекнул Трамп на бюллетени, которые были отправлены по почте.

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Трамп считает, что победит "с исторически рекордными цифрами"

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Теги: дональд трамп, выборы президента сша, подсчет голосов



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