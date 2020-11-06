06 Ноября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
кран, вода, отключение, капля (2016) | Фото:Накануне.RU

Жители Ноябрьска начали получать качественную питьевую воду

В Ноябрьске жители начали получать питьевую воду, соответствующую санитарным нормам, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.
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Поставщик воды – АО "Энерго-Газ-Ноябрьск". Прокуратура взяла пробы для проверки. Результаты показали, что вода не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства – в ней больше, чем требуется, марганца, железа. Руководитель организации получил прокурорское представление, а сама компания попала под "административку". Вскоре питьевая вода стала соответствовать нормам СанПиН.

Напомним, в соседней Югре есть аналогичные проблемы. Плохая питьевая вода – давний бич Нефтеюганска. Ещё в 2014 г. власти обещали, что к 1 января 2015 г. люди смогут спокойно пользоваться чистой водой. Позже тогдашний глава города Вячеслав Арчиков пообещал улучшить качество питьевой воды. К решению проблемы подключалась глава региона Наталья Комарова: в марте 2015 г. она заявила, что глава несет персональную ответственность за качество воды в муниципалитете. В феврале 2016 г. она констатировала, что местному руководству за год так и не удалось очистить воду. В конце прошлого года в Нефтеюганске и Нижневартовске ввели новые способы очистки воды – без хлора. Впрочем, все эти меры не мешают при каждых новых замерах признавать воду в городе антисанитарной.

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Жители Ноябрьска начали получать качественную питьевую воду

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Теги: питьевая вода, прокуратура, Энерго-Газ-Ноябрьск



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