В Екатеринбурге судят мигранта, убившего 19-летнюю девушку на автомойке

Направлено в суд уголовное дело мигранта, обвиняемого в убийстве 19-летней жительницы Екатеринбурга Яны Смирновой.

Напомним, девушка пропала без вести 28 февраля этого года, а спустя три недели ее труп с признаками криминальной смерти был найден в 30 километрах от уральской столицы. Предполагаемый убийца был задержан – им оказался мигрант, работавший на одной из автомоек.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в конце февраля 2020 года обвиняемый с 19-летней девушкой находился в помещении автомойки на улице Щорса. Как показало расследование, на почве ревности мужчина нанес ей несколько ударов в область бедра, а затем вооружился предметом, используемым в качестве петли, и задушил свою жертву.

Ориентировка на розыск Яны

После этого труп Яны Смирновой был вывезен им на территорию Белоярского городского округа, где и был впоследствии обнаружен на обочине трассы под слоем снега и грунта.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Как отметили в прокуратуре, обвиняемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.