06 Ноября 2020
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Экономика В России Москва
(2006) | Фото: Накануне.ru

ВШЭ предложила обложить налогами российских богачей и корпорации

Высшая школа экономики (ВШЭ) в своем отзыве на бюджет 2021 года (принят Госдумой в первом чтении) предлагает дополнительный источник доходов для дефицитного финансового плана на следующий год – налог на неинвестируемые личные доходы состоятельных граждан и неинвестируемые средства корпораций.

Для этого эксперты ВШЭ предлагают ввести ставку НДФЛ в 20-24% на доходы свыше 12 млн и 24 млн руб. в год, а также вернуть ставку в 24% (или даже 30%) по налогу на прибыль (сейчас 20%) при условии существования эффективного инвестиционного вычета, пишет РБК.

Специалисты "Вышки" полагают, что богачи не начнут массово эмигрировать, поскольку эту возможность существенно ограничивает уровень контроля налоговиков и внешнеэкономическая ситуация.

Напомним, с 2021 года в России уже повышается НДФЛ на доходы свыше 5 млн руб. в год (с 13 до15%). Дополнительные доходы от этого повышения планируется направить на лечение детей с редкими заболеваниями.

В 2021 году Минфин планирует возмещать дефицит бюджета за счет госзаимствований и средств Фонда национального благосостояния.

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ВШЭ предложила обложить налогами российских богачей и корпорации

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Теги: вшэ, налоги, ндфл, богачи



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