Трампу отказали в остановке подсчета голосов в Мичигане

Суд в Мичигане отклонил иск предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа о приостановке подсчета голосов в штате. Как сообщило Reuters, вердикт вынесла судья Синтия Стивенс.

Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, объяснив это отсутствием доступа к отслеживанию подсчета.

5 ноября государственный секретарь штата Джоселин Бенсон заявил, что большинство избирателей Мичигана- 51,07% - поддержало Трампа, пишет Regnum.

Ранее американский президент опубликовал на своей странице в Twitter призыв с требованием остановить подсчет голосов на прошедших во вторник выборах в США.