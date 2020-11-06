Больница в Коммунарке полностью заполнена пациентами с COVID-19

Больница для больных коронавирусной инфекцией в Коммунарке полностью заполнена пациентами. Об это в интервью Антону Красовскому для проекта RT "Эпидемия" сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

На 5 ноября в городской клинической больнице №40, расположенной в Коммунарке, находились на лечении 957 пациентов с коронавирусом, сообщили Regnum в департаменте здравоохранения столицы.

Около 20% пациентов проходят лечение в реанимации — 191 человек. На ИВЛ находятся 57 человек. Зависим от кислорода 531 человек — 60,3% от общего числа пациентов стационара.

В октябре в Коммунарке объяснили очереди из скорых. Проценко сообщил, что скопление автомобилей перед приемным отделением медучреждения вызвано ростом новых случаев заражения COVID-19. Перед этим главврач прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в стране.Он отметил, что она "становится все серьезнее".