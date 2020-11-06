СМИ: в России вакцину от коронавируса будет производить принадлежащее семье депутата Госдумы предприятие

Помимо уже зарегистрированных в госреестре лекарственных средств производителей вакцины от коронавируса, разработанной Центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи "Спутник V", выпуском препарата могут заняться еще четыре компании.

В настоящее время в регистрационном удостоверении вакцины в качестве ее производителей указаны "Биннофарм групп", которая входит в АФК "Система" и "Генериум".

Предполагается, что в список войдут "Фармасинтез" Викрама Пунии, "Медсинтез" семьи депутата Госдумы Александра Петрова, а также "Р-фарм" Алексея Репика и Biocad.

В самих компаниях подтвердили переговоры с Центром Гамалеи. Как предполагается, производство будет запущено в I квартале следующего года, пишут "Известия".

Как сообщалось, Венгрия начнет импорт российской вакцины против COVID-19 в декабре, сообщил глава МИД Петер Сийярто.

По словам министра, партии будут предназначаться для финального тестирования и лицензирования. Затем венгерские власти увеличат импорт вакцин российского производства с конца января.

Напомним, Еврокомиссия не разрешит Венгрии закупать российскую вакцину от коронавируса, пока та не пройдет сертификацию в Евросоюзе, заявил представитель ЕК Эрик Мамер.