06 Ноября 2020
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Коллаж, Кремль, вакцинация (2020) | Фото: Накануне.RU

СМИ: в России вакцину от коронавируса будет производить принадлежащее семье депутата Госдумы предприятие

Помимо уже зарегистрированных в госреестре лекарственных средств производителей вакцины от коронавируса, разработанной Центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи "Спутник V", выпуском препарата могут заняться еще четыре компании.

В настоящее время в регистрационном удостоверении вакцины в качестве ее производителей указаны "Биннофарм групп", которая входит в АФК "Система" и "Генериум".

Предполагается, что в список войдут "Фармасинтез" Викрама Пунии, "Медсинтез" семьи депутата Госдумы Александра Петрова, а также "Р-фарм" Алексея Репика и Biocad.

В самих компаниях подтвердили переговоры с Центром Гамалеи. Как предполагается, производство будет запущено в I квартале следующего года, пишут "Известия".

Как сообщалось, Венгрия начнет импорт российской вакцины против COVID-19 в декабре, сообщил глава МИД Петер Сийярто.

По словам министра, партии будут предназначаться для финального тестирования и лицензирования. Затем венгерские власти увеличат импорт вакцин российского производства с конца января.

Напомним, Еврокомиссия не разрешит Венгрии закупать российскую вакцину от коронавируса, пока та не пройдет сертификацию в Евросоюзе, заявил представитель ЕК Эрик Мамер.

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СМИ: в России вакцину от коронавируса будет производить принадлежащее семье депутата Госдумы предприятие

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Теги: коронавирус, пневмония, вакцина



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