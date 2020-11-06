06 Ноября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Скорая помощь (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области произошли два смертельных ДТП из-за выезда на "встречку"

В Свердловской области сотрудники выясняют обстоятельства двух дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стал выезд на встречную полосу.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 5 ноября около 15 часов на 276 км автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов 35-летний водитель "Сузуки", двигаясь со стороны Серова, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Тойота".

В результате аварии водитель "Сузуки" от полученных травм скончался на месте, 17-летняя девушка - пассажир "Тойоты" с различными травмами госпитализирована.

Спустя час на 63 км автодороги Ивдель – ХМАО произошло еще одно лобовое столкновение. 59-летний водитель "Тойота-Авенсис", выехал "встречку" и допустил боковое столкновение с "Маном".

В результате ДТП водитель легковушки погиб, его супруга госпитализирована.

Напомним, 5 ноября в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля "Лада Ларгус" и пешехода. 34-летний мужчина наехал на пенсионерку, переходившую дорогу, тем самым причинив ей смертельные травмы.

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В Свердловской области произошли два смертельных ДТП из-за выезда на "встречку"

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Теги: ДТП, авария



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