В Свердловской области произошли два смертельных ДТП из-за выезда на "встречку"

В Свердловской области сотрудники выясняют обстоятельства двух дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стал выезд на встречную полосу.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 5 ноября около 15 часов на 276 км автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов 35-летний водитель "Сузуки", двигаясь со стороны Серова, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Тойота".

В результате аварии водитель "Сузуки" от полученных травм скончался на месте, 17-летняя девушка - пассажир "Тойоты" с различными травмами госпитализирована.

Спустя час на 63 км автодороги Ивдель – ХМАО произошло еще одно лобовое столкновение. 59-летний водитель "Тойота-Авенсис", выехал "встречку" и допустил боковое столкновение с "Маном".

В результате ДТП водитель легковушки погиб, его супруга госпитализирована.

Напомним, 5 ноября в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля "Лада Ларгус" и пешехода. 34-летний мужчина наехал на пенсионерку, переходившую дорогу, тем самым причинив ей смертельные травмы.