06 Ноября 2020
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Общество Северо-Западный ФО Санкт-Петербург
школа, столовая, школьная столовая (2015) | Фото: tulasmi.ru

Власти Санкт-Петербурга решили приостановить работу фуд-кортов

Работу фуд-кортов в Санкт-Петербурге будет приостановлена с 9 по 29 ноября.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, это связано с распространением COVID-19. Исключение составят фуд-корты на автозаправках, вокзалах и в аэропорту.

Также до 29 ноября сохраняется временное ограничение на работу предприятий общественного питания с 23 часов до 6 утра. В это время запрещается там находиться.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупредил земляков, что если они не будут соблюдать санитарные ограничения, в городе придётся ввести более жёсткие правила игры.

В радиоэфире глава отметил, что "средства защиты – самый простой путь избежать заражения вирусом.

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Власти Санкт-Петербурга решили приостановить работу фуд-кортов

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Теги: Санкт-Петербург, коронавирус, эпидемия



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