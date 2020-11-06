Власти Санкт-Петербурга решили приостановить работу фуд-кортов

Работу фуд-кортов в Санкт-Петербурге будет приостановлена с 9 по 29 ноября.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, это связано с распространением COVID-19. Исключение составят фуд-корты на автозаправках, вокзалах и в аэропорту.

Также до 29 ноября сохраняется временное ограничение на работу предприятий общественного питания с 23 часов до 6 утра. В это время запрещается там находиться.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупредил земляков, что если они не будут соблюдать санитарные ограничения, в городе придётся ввести более жёсткие правила игры.

В радиоэфире глава отметил, что "средства защиты – самый простой путь избежать заражения вирусом.