06 Ноября 2020
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мигранты, Россия, переезд (2015) | Фото: moygorod-online.ru

Число трудовых мигрантов в России упало почти на четверть

Трудовых мигрантов в России стало меньше на 22,5% по сравнению с сентябрем 2019 года.

Таковы данные МВД РФ. По данным на конец сентября, в России осуществляют трудовую деятельность более 1 млн 795 тыс. иностранцев. Как говорят в Минтруде, большую часть иностранных работников составляют граждане без виз - преимущественно выходцы из СНГ и ЕАЭС.

Больше всего квот выделено для работодателей Амурской области, Приморья, Хабаровского края, Москвы и Московской области, пишут "Известия".

Как сообщалось, миграционный прирост населения составил всего 49 тыс. против 134 тыс. годом ранее. Судя по динамике, в 2020 году будет зафиксирован исторически минимальный миграционный прирост - около 100 тыс. или даже меньше. Сократилось как число прибывших, так и выросло число выбывших.

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Число трудовых мигрантов в России упало почти на четверть

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Теги: мигранты, труд



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