Лукашенко решил не пускать обратно уехавших в эпидемию белорусов

Белорусский президент Александр Лукашенко распорядился не пускать обратно в страну граждан, которые выехали из нее.

По словам президента, некоторые белорусы возвращаются в республику лечиться, потому что за рубежом "в 10–15 раз дороже".

"Заразу нам возить не надо, и не важно, с каким паспортом. Поехали туда учиться — пусть учатся, работать — пусть работают", - отметил глава государства, пишет "Коммерсант".

Ранее сообщалось о том, что иностранцы и лица без гражданства, приезжающие в Белоруссию из стран, не включенных в список государств с неблагополучной эпидемической ситуацией по коронавирусу, обязаны предоставлять справку об отрицательном тесте на COVID-19. говорится в постановлении кабмина.