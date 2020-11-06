Туроператоры: регистрируется падение раннего бронирования туров на лето 2021 года

Объем раннего бронирования туров на следующий летний сезон сократился в два раза по сравнению с осенью 2019 года.

Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, это связано с неопределенностью в стране и мире из-за эпидемии COVID-19.

По ее словам, даже по акции кешбэка большинство российских туристов покупают туры не ранее чем за семь-десять дней, РИА "Новости".

Как сообщалось, Россия и Турция обсуждают возможность снизить интенсивность авиасообщения по завершению туристического сезона.

В первую очередь, это может затронуть чартерное авиасообщение. Подчеркивается, что причины исключительно экономические: зимой поток туристов ниже, чартеры загружаются меньше.