06 Ноября 2020
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Экономика В России
турист чемодан (2016) | Фото: vk.com

Туроператоры: регистрируется падение раннего бронирования туров на лето 2021 года

Объем раннего бронирования туров на следующий летний сезон сократился в два раза по сравнению с осенью 2019 года.

Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, это связано с неопределенностью в стране и мире из-за эпидемии COVID-19.

По ее словам, даже по акции кешбэка большинство российских туристов покупают туры не ранее чем за семь-десять дней, РИА "Новости".

Как сообщалось, Россия и Турция обсуждают возможность снизить интенсивность авиасообщения по завершению туристического сезона.

В первую очередь, это может затронуть чартерное авиасообщение. Подчеркивается, что причины исключительно экономические: зимой поток туристов ниже, чартеры загружаются меньше.

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Туроператоры: регистрируется падение раннего бронирования туров на лето 2021 года

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Теги: туризм, коронавирус



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