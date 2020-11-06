Поставки российской вакцины от COVID-19 в Венгрию начнутся в декабре

Венгрия начнет импорт российской вакцины против COVID-19 в декабре, сообщил глава МИД Петер Сийярто.

По словам министра, партии будут предназначаться для финального тестирования и лицензирования. Затем венгерские власти увеличат импорт вакцин российского производства с конца января, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, Еврокомиссия не разрешит Венгрии закупать российскую вакцину от коронавируса, пока та не пройдет сертификацию в Евросоюзе, заявил представитель ЕК Эрик Мамер.

Еврокомиссия, в случае если Венгрия не послушается и доведет до закупок переговоры с Россией и Китае, примет "административные меры".