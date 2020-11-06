КНР приостанавливает въезд из РФ

Власти Китая из-за эпидемии коронавирвса приостанавливают въезд из России по визам и виду на жительство.

Это коснется лиц, имеющих дипломатические, служебные визы, визы вежливости и визы категории С. Иностранцы, которым необходимо срочно прибыть в КНР, могут подавать заявления на получения виз в диппредставительства Китая в России, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, ситуация с коронавирусом в России тревожная, но под контролем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что в некоторых регионах есть сбои в борьбе с коронавирусом, Владимиру Путину это известно.