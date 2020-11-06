Трамп призвал прекратить "мошенничество" на выборах в США

Действующий американский президент Дональд Трамп призвал "остановить мошенничество" на выборах в стране.

Глава Белого дома добивается прекращения подсчета голосов избирателей, поступивших в избиркомы после дня выборов. "Нами будут поданы иски против всех штатов, где в недавнем времени начал лидировать Байден, за фальсификацию результатов голосования и мошенничество на выборах на уровне штата. Множество доказательств — просто загляните в СМИ. Мы выиграем!.. Прекратите мошенничество!» — написал президент США в Twitter.

Ранее Трамп опубликовал на своей странице в Twitter призыв с требованием остановить подсчет голосов на прошедших во вторник выборах в США.

"Остановите подсчет!", - опубликовал действующий президент.

До этого социальная сеть Twitter уже скрыла утверждение Трампа о том, что бюллетени, прибывшие после дня выборов, считать не будут. Заявление скрыто как то, что "может ввести в заблуждение".