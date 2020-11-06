Водить экскурсии на "Титаник" начнут в 2021 году

С мая следующего года планирует проводить туристические экспедиции на затонувший "Титаник".

Как сообщил директор OceanGate Expeditions Стоктон Раш, погружения будет осуществляться ежегодно с мая по сентябрь каждую неделю. Для этого будет использоваться частная подводная лодка, рассчитанная на пять человек.

Часть мест уже зарезервированы. Стоимость восьмичасовой экспедиции составит $125 тыс. Добираться до места погружения желающие будут от канадского острова Ньюфаундленд.

В каждом туре будут принимать участие пять человек: капитан подлодки, ученый-исследователь и три туриста, пишут "Известия".

Ранее американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов.

Экспедиция стала первым за 14 лет исследованием обломков корабля при участии человека. В ее состав, кроме дайверов, вошли историки и ученые. Они погружались до уровня нахождения обломков корабля пять раз и сделали снимки в формате 4К.

Кроме того, специалистам удалось создать детализированную 3D-модель парохода.