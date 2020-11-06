06 Ноября 2020
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Политика В России За рубежом
навальный, фбк (2020) | Фото: SERGEI KARPUKHIN/ REUTERS

МИД РФ заявил о неприемлемости позиции ФРГ по ситуации с Навальным

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом обсудил, в том числе ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным.

Как сообщили Накануне во внешнеполитическом ведомстве России, Лавров в очередной раз заявил о неприемлемости позиции Берлина по "делу Навального". Подчеркивалось, что немецкая сторона "отказывается выполнять свои международно-правовые обязательства".

Напомним, ранее Следственный комитет России не стал заводить уголовное дело по заявлению юриста ФБК о совершении преступления в отношении Алексея Навального, а лишь передал его своему подразделению – Западно-Сибирскому управлению на транспорте. Юристы ФБК также подали в суд жалобу на бездействие СКР.

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МИД РФ заявил о неприемлемости позиции ФРГ по ситуации с Навальным

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Теги: навальный, германия, отравление



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