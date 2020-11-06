Траты на Универсиаду-2023 уменьшатся на 3,5 млрд из-за сокращения расходов на проектирование объектов

Траты на "организацию работ" по подготовке к Всемирной Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге уменьшатся на 3 млрд 538 млн руб. по сравнению с 2020 годом. Такие цифры заложены в проекте свердловского бюджета на 2021 год, оказавшемся в распоряжении Накануне.RU. Уменьшение связано с "сокращением расходов на проектирование объектов". В следующем году сумма составит лишь 79 млн руб.

Отметим, что в 2020 году выделенная на подготовку сумма составила около 10 млрд руб. Всего же на проведение масштабного мероприятия, согласно документу, потратят из разных источников 79 млрд 111 млн. Ожидается, что власти Свердловской области в целом задействуют 21,3 млрд, но пока деньги закладываются именно в областном бюджете, а затем траты частично возместят из федеральной казны. Кроме того, будут вкладываться и частные инвесторы.

При этом, как сообщает источник Накануне.RU в региональном парламенте, средства кочуют из программы в программу, депутатам в качестве источника субсидирования тех или иных объектов называют то бюджет, то деньги частников. И пока из документов на 2021 год доподлинно непонятно, сколько средств из казны понадобится на подготовку к Универсиаде в следующем году.

Например, заложенные в региональном бюджете на следующий год суммы куда скромнее необходимых масштабов строительства. Согласно проекту, на возведение объектов Универсиады из областного бюджета потратят в 2021 году 81 млн руб. 847 тыс., в 2022 году сумма возрастет до 119 млн руб., а в 2023 - уменьшится до 103 млн 476 тыс. И бюджетные траты на 2021 год меньше объема в предыдущем году на 76%, то есть на 269 млн 689 тыс. руб.

Но при этом, согласно все тому же документу, только строительство дворца водных видов спорта в Екатеринбурге потребует в 2021 году выделения 6 млрд 616 млн 534 тыс. руб., в 2022 году будет выделено 4 млрд 484 млн 261 тыс. руб. В 2023 году сумма составит 2 млрд 361 млн 115 тыс. руб. Выделенная на 2021 год сумма возрастет по сравнению с 2020 годом на 5 млрд 784 млн 220 тыс. руб. Общая стоимость объекта - 14,1 млрд руб. Начало строительства объекта - 2020 год. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2023 год.

На строительство тренировочного поля с легкоатлетическими дорожками на территории деревни Универсиады в 2021 году потратят 81 млн 847 тыс. руб., на 2022 год должно быть заложено 45 млн 97 тыс. руб., на 2023 год - 1 млн 476 тыс. руб. При этом ориентировочная сметная стоимость объекта - 278 млн 973 тыс. руб. Начало строительства объекта - 2021 год. Срок ввода в эксплуатацию - 2023 год.

На теннисный центр в Сысерти из бюджета выделят 102 млн руб. Строительство объекта начнут только в 2023 году - то есть в год проведения.

На строительство многофункционального комплекса "Дворец дзюдо" в Академическом районе Екатеринбурга в 2021 году заложен 81 млн 916 тыс. руб., в 2022 году 27 млн 453 тыс. руб., при этом бюджетные ассигнования на 2021 год меньше объема средств в 2020 году на 149 млн 271 тыс. руб. или на 64%. Срок начала строительства - 2020 год. Срок ввода в эксплуатацию - 2022 год.

На реконструкцию Дворца водных видов спорта в Первоуральске в 2021 году потратят 160 тыс. руб., на 2022 год - 569 тыс. руб., в 2023 году - 270 тыс. руб. Срока ввода в эксплуатацию - 2022 год.

На центр художественной и эстетической гимнастики в Екатеринбурге в 2021 году выделят 500 млн руб., в 2022 году - 695 млн руб., в 2023 году - 250 млн руб. Сметная стоимость составляет 1 млрд 457 млн. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2023 год.

Напомним, что единственным генподрядчиком строительства объектов Универсиады выбрана компания бизнесмена Дмитрия Пумпянского "Синара Девелопмент".