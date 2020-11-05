Глава Прикамья выразил соболезнования родным и близким медиков, погибших в ДТП в Ординском районе

Глава Пермского края Дмитрий Махонин выразил свои соболезнования родным и близким сотрудников "скорой помощи", которые погибли в результате ДТП в Ординском районе.

"Это невосполнимая потеря для регионального здравоохранения. Людмила Громаковская и Андрей Батраков много лет проработали фельдшерами скорой медицинской помощи и зарекомендовали себя настоящими профессионалами, преданными своему делу. Они были верными коллегами и чуткими специалистами - помогли сохранить жизнь и здоровье тысячам пациентов, которые сегодня им за это благодарны. В момент трагедии они также ехали по вызову, чтобы оказать помощь беременной женщине", - сказал губернатор.

Краевой глава также отметил, что в условия пандемии каждый медицинский работник на счету и потому утрату ценных специалистов регион переживает особенно тяжело.

"Мы предпримем все усилия, чтобы разобраться в причинах страшной аварии, - заявил Дмитрий Махонин. Разделяю чувства родных и близких и обращаю им слова поддержки. Светлая память".

Напомним, ДТП с участием "скорой помощи" произошло в Ординском районе, около деревни Курилово, примерно в 9.00. Бригада в составе двух фельдшеров следовала на вызов к пострадавшей в аварии женщине. В Прикамье уже начата проверка по факту гибели медработников.