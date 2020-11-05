06 Ноября 2020
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Антон Шипулин (2019) | Фото: Накануне.RU

Бывший директор благотворительного фонда Шипулина скрылась от следствия

Экс-директор благотворительного фонда депутата Госдумы Антона Шипулина Виктория Щелкова сбежала от следствия. Об этом сообщает сам депутат на своей странице в Instagram. Из-за пропажи подозреваемой, расследование уголовного дела по факту мошенничества приостановлено.

"Поведение Виктории, конечно, трусливое. Если человеку нечего скрывать, а совесть его чиста, то сбегать от следователей, на мой взгляд, не было никакого смысла. Своими действиями Виктория лишний раз доказывает — все наши подозрения относительно нее обоснованы", - заявил Антон Шипулин.

Щелкову уже объявили в розыск: сейчас сотрудники полиции пытаются установить ее местонахождение. Об этом Шипулин узнал на днях от следователей. Депутат надеется, что Щелкову удастся найти в ближайшее время, после чего расследование продолжится.

"Я уже говорил, что главными пострадавшими во всей этой ситуации стали дети, ради которых работает мой фонд. Я по-прежнему уверен, что справедливость восторжествует и каждый получит по заслугам", - заключил Шипулин.

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Бывший директор благотворительного фонда Шипулина скрылась от следствия

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Теги: Шипулин, Щелкова, уголовное дело, подозреваемая, благотворительный фонд, розыск



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