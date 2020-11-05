Штаб Трампа обвинил Неваду в мошенничестве при подсчете голосов

Бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки Соединенных Штатов Ричард Гренелл объявил о подаче иска против штата Невада за мошенничество с подсчетом голосов. Об этом член предвыборного штаба действующего президента Дональда Трампа заявил в ходе пресс-конференции в Лас-Вегасе, сообщает телеканал Fox News.

Помимо этого Ричард Гренелл добавил, что в США недопустимо проводить подсчет незаконных голосов, "что сейчас и происходит в Неваде".