Свердловские родители могут самостоятельно перевести своего ребенка на дистант

Родители школьников на Среднем Урале могут самостоятельно принимать решение о переводе своего ребенка на дистанционное обучение. Об этом заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. По его словам, родителям достаточно написать заявление в администрацию образовательного учреждения. При этом, школа не может отказать в требовании родителя обезопасить своего ребенка.

Креков также заявил, что дистанционное образование в местных вузах может продлиться до конца года.

"Ноябрь месяц мы в плане студенчества будем работать однозначно дистанционно, думаю, декабрь тоже", - сказал замгубернатора.