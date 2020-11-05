05 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
клавиатура, компьютер, дистанционное обучение, удаленная работа (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Свердловские родители могут самостоятельно перевести своего ребенка на дистант

Родители школьников на Среднем Урале могут самостоятельно принимать решение о переводе своего ребенка на дистанционное обучение. Об этом заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. По его словам, родителям достаточно написать заявление в администрацию образовательного учреждения. При этом, школа не может отказать в требовании родителя обезопасить своего ребенка.

Креков также заявил, что дистанционное образование в местных вузах может продлиться до конца года.

"Ноябрь месяц мы в плане студенчества будем работать однозначно дистанционно, думаю, декабрь тоже", - сказал замгубернатора.

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Свердловские родители могут самостоятельно перевести своего ребенка на дистант

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Теги: Креков, коронавирус, дистант, школьники, вузы



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