05 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловский минтранс намерен ввести защитные экраны в автобусы по примеру такси

После оборудования такси Свердловской области защитными экранами, минтранс намерен обратить свое внимание и на общественный транспорт. Об этом сообщает депутат Государственной думы Андрей Альшевских на своей странице в Facebook. По его словам, если кабина автобуса не будет отделена от пассажирского салона, то владельцу будет вынесено аналогичное с такси предписание.

Сегодня депутат посетил повторное совещание областного Минтранса с таксистами, чтобы от первого лица услышать о ходе установки противокоронавирусных экранов.

"Из выступлений представителей перевозчиков можно отметить, что зонировать машины они начали. В каком-то успели переоборудовать четверть парка, где-то долго ждали поставку материала и вот-вот приступят к монтажу", - рассказал Андрей Альшевских.

По словам представителя территориального ГИБДД Бориса Черных, не все перегородки нужно согласовывать в инспекции. К таковым относятся временные конструкции, которые при необходимости легко демонтируются и не причинят вреда во время аварии.

При этом замруководителя регионального Роспотребнадзора Илья Власов подчеркнул, что любой дополнительный барьер снижает риск заболевания.

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Свердловский минтранс намерен ввести защитные экраны в автобусы по примеру такси

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Теги: автобусы, такси, защитные экраны, минтранс



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