Проценко: "Третью волну коронавируса можно ожидать в марте"

Главврач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, когда Россия может ожидать третьей волны COVID-19. По его словам это может случиться в марте следующего года, однако, в случае появления эффективной вакцины, волна будет менее насыщенной. Главврач также отметил, что изучение вакцины займет от трех до четырех месяцев.

"Если повернуться и посмотреть на уроки предыдущих, идеально, если к марту, к очередному сезону гриппа, можно ожидать третью волну, которая будет менее насыщенной, менее бурной в плане количества заболевших, если к этому моменту появится эффективная вакцина", - сказал Проценко в интервью RT.

Напомним, за последние сутки в мире от коронавируса умерли более 9 тыс. человек, что стало наибольшим значением с начала эпидемии. По этому показателю Россия на 13-м месте в мире (29 тыс.)