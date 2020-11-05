Трамп призвал через Twitter остановить подсчет голосов на выборах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter призыв с требованием остановить подсчет голосов на прошедших во вторник выборах в США.

"Остановите подсчет!", - опубликовал действующий президент.

До этого социальная сеть Twitter уже скрыла утверждение Трампа о том, что бюллетени, прибывшие после дня выборов, считать не будут. Заявление скрыто как то, что "может ввести в заблуждение".

Напомним, эксперты уверяют, что для России не так уж важно, кто победит на президентских выборах в США – эффект будет плюс-минус одинаковый. Более того, по словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, кто бы ни победил, проигравшая сторона будет обвинять Россию во вмешательстве, поскольку это такой политический штамп, без которого не обходится уже ни один политический лидер в Америке.